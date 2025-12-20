Bewoner aangehouden na melding woningbrand

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben in een woning aan de Oude Stationsweg, nabij het Hoofdstation, in de nacht van vrijdag op zaterdag de bewoner aangehouden. Dat meldt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl.

De melding van een woningbrand kwam rond 00.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Toen zij arriveerden bleek er een kleine brand te woeden tegen de woning aan. Deze kon eenvoudig onder controle worden gebracht. “Een buurtbewoner wist te vertellen dat de bewoner van de betreffende woning het vuur zelf had aangestoken”, vertelt de nieuwsfotograaf. “Toen agenten met de bewoner in gesprek wilden gaan kwam hij weliswaar naar de voordeur, maar deed hij deze deur niet open.”

Agenten hebben geprobeerd om de man op andere gedachten te brengen, maar de onderhandelingen hadden geen resultaat. “Na tien minuten is de deur geforceerd en zijn agenten met een stroomstootwapen het pand binnengegaan. Daarbij hebben ze de bewoner in de gang aan kunnen houden.” De politie doet verder onderzoek in de zaak.