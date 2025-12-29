Bewegen in de Groningse politiek | Grote Markt 1

Inge Jongman is bijna niet meer weg te denken uit de Groningse politiek. Nadat zij in 2002 begon als raadslid voor de ChristenUnie, maakte zij in 2019 de overstap naar het college als wethouder. Of we haar na de gemeenteraadsverkiezingen in maart terugzien op het stadhuis, is echter de vraag. Jongman staat dit keer als lijstduwer op de lijst, maar heeft wel aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als wethouder.

Met de verkiezingen in aantocht is dit het ideale moment om haar uit te nodigen in de podcast Grote Markt 1. Ecco van Oosterhout, Hesse Woertink en politiek verslaggever Johan de Veer (Dagblad van het Noorden) blikken samen met de wethouder terug op haar loopbaan. Wat dreef haar destijds de politiek in? Op welke prestatie is ze het meest trots? En op welke dossiers had ze graag meer willen bereiken?

Nu het huidige college de rit bijna heeft uitgezeten, staan we uiteraard ook stil bij de grote thema’s waar Jongman als wethouder mee dealde. Wat zijn de vorderingen rondom Kardinge? Hoe reageert zij op de kritiek dat er, ondanks de aangekondigde investering van 400 miljoen euro, nog meer moet gebeuren voor de breedtesport? En zit er inmiddels schot in de zaak rondom het sportpark van FC Groningen?

Kortom, aan het einde van het jaar een aflevering vol reflectie. Beluister hem nu!