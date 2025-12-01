Bestuur Groninger Gasberaad maakt plaats voor nieuwe leiding: ‘Ruimte voor nieuw beleid en nieuwe bestuurders’

Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad. Foto: OOG

Het volledige bestuur van het Groninger Gasberaad stapt binnenkort op. De huidige bestuursleden laten maandag weten dat er, na meer dan tien jaar de kar te hebben getrokken, ruimte moet komen voor nieuw beleid en nieuwe mensen die het werk voortzetten.

Volgens de vier bestuurders (Herman Rinket, Peter Rozema, Jan Boer en voorzitter Jan Wigboldus) is dit een logisch moment om het stokje over te dragen. Het bestuur zegt dat het gasdossier in de afgelopen jaren sterk is veranderd. “In de op de toekomst gerichte ontwikkelingen binnen het inmiddels sterk veranderende landschap van het gaswinning, is nu de tijd gekomen om ook bij het Gasberaad ruimte te maken voor nieuw beleid en nieuwe bestuurders”, schrijft het bestuur van het Gasberaad in een persbericht.

Het Gasberaad speelde de afgelopen jaren een grote rol in het vertegenwoordigen van Groningers die te maken hebben met aardbevingsschade en versterking, met voorzitter Jan Wigboldus als het gezicht van de organisatie.

De vier bestuursleden dragen hun taken binnenkort over aan nieuwe mensen. Daarna nemen zij afscheid van het Groninger Gasberaad.