Benefietgala voor Maggie’s Groningen levert bijna anderhalve ton op

Foto: Ricardo Postma

Het eerste Maggie’s Groningen Gala heeft donderdagavond 142.700 euro opgebracht voor het gelijknamige steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten.

De uitverkochte benefietavond voor ondernemers, bestuurders en mensen uit de zorg was uitverkocht. Naast de zestien tafels werd ook geld opgehaald met een veiling en een loterij. Cabaretier Bert Visscher leidde de veiling en reikte aan het einde van de avond de cheque met het eindbedrag uit, samen met Arjen Robben.

Maggie’s Center Groningen is inmiddels zo’n anderhalf jaar open in een fonkelnieuw pand op de hoek van de Vrydemalaan en de S.S. Rosensteinlaan. De van oorsprong Schotse stichting biedt ondersteuning aan kankerpatiënten op allerlei vlakken buiten de medische zorg. Denk hierbij aan ondersteuning bij emoties en sociale situaties die de ziekte teweeg brengt, maar ook aan praktische hulp op het gebied van voeding, beweging, werk, financiën en intimiteit.

Vanwege het succes van het gala werd gelijk bekendgemaakt dat er volgend jaar een tweede editie komt, dit keer in de Euroborg.