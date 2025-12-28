Begin van de week bewolkt maar droog, Oudejaarsdag kans op lichte regen

Foto: Joris van Tweel

Het begin van de jaarwisselingsweek brengt relatief tam winterweer met bewolking en termperaturen rond een graad of 7. Na dinsdag neemt de kans op neerslag wel toe.

Door Johan Kamphuis

Maandag is het bewolkt en blijft het droog. Het wordt 7 graden bij een matige wind (windkracht 4) uit het noorden tot noordwesten. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar 2 tot 3 graden. Ook dinsdag blijft het droog en is er opnieuw veel bewolking. Het wordt 5 of 6 graden bij een zwakke of matige noordelijke wind, kracht 3 tot 4. In de nacht 3 graden.

Op Oudejaarsdag (woensdag) houdt het grijze weer aan. Bovendien neemt de kans op wat lichte regen toe. Het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind (windkracht 4 tot 5) uit het westen tot noordwesten. Tijdens de jaarwisseling zijn de veranderingen klein.

Meer over het weer tijdens het begin van 2026 is te vinden op de weerpagina. Of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.