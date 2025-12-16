Bedrijvenvereniging: “Verhuis DOT naar Simmerenlocatie aan Ulgersmaweg, een dot van een kans”

Foto: Joris van Tweel - DOT Kerstbal 2025

Verhuis DOT naar de Simmerenlocatie aan de Ulgersmaweg. Die bal gooit bedrijvenvereniging VBNO dinsdag op aan de vooravond van de gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp. De vereniging noemt het een “dot van een kans.”

“We hebben de afgelopen periode de discussie over DOT in het Ebbingekwartier op de voet gevolgd”, vertelt voorzitter Guus Vries van VBNO. “We zijn het volledig eens met het standpunt dat je dit bijzondere en markante gebouw moet behouden in de stad. Tegelijkertijd vinden wij de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus in het gebied ook belangrijk. Dus je moet iets gaan doen met DOT. En zo is bij ons het idee ontstaan of het wellicht niet mogelijk is om het gebouw te verhuizen naar de Simmerenlocatie.”

Lelijke puist

De Simmerenlocatie aan de Ulgersmaweg ligt er sinds 2006 verlaten bij. In dit jaar moest het metaalrecyclingsbedrijf noodgedwongen vertrekken. Wat overbleef is een terrein dat zwaar vervuild is: het is vervuild met olie, zware metalen en concentraties asbest. Vries: “Het ligt nu zo’n twintig jaar braak. Ons als bedrijvenvereniging is het een doorn in het oog. Het is een lelijke puist die de omgeving geen goed doet. In het verleden hebben we diverse ideeën geopperd: kan de Praxis daar niet komen, omdat hun tijd aan het Damsterdiep eindig is. Of is het een goede plek voor de brandweerkazerne die nu nog aan de Sontweg zit? De brandweer moet daar namelijk vertrekken. Iedere keer is de respons dat het niet kan. En ondertussen gebeurt er maar niets met het terrein. Terwijl de verpaupering wel door gaat.”

Het afgelopen jaar was het terrein in beeld met betrekking tot de tijdelijke brug voor de Gerrit Krolbrug, maar nu deze plannen ook niet doorgaan omdat de brug te duur wordt, ligt volgens de bedrijvenvereniging de weg open om DOT er een plek te geven. “We hebben contact gezocht met wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. De wethouder vertelde dat DOT niet demontabel is. Wij hebben onderzoek gedaan, en dat blijkt wel te kunnen. Er ligt hier een DOT van een kans. Je kunt DOT via het water vervoeren naar het Simmerenterrein, dat hemelsbreed wellicht op ruim vijfhonderd meter afstand ligt. Zo behoudt Groningen haar markante gebouw, kan de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus van start gaan en krijgt de Ulgersmaweg een impuls.”

Woningbouw

Want zoals gezegd is de situatie aan de Ulgersmaweg de bedrijvenvereniging een doorn in het oog. “Er is gezegd dat de locatie in het vizier is geweest voor woningbouw. Maar met de ontwikkelingen bij Stadshavens en de Suikerzijde gaat dat op deze plek niet komen. Deze onzekerheid, omdat onbekend was of bedrijven aan de Ulgersmaweg konden blijven, heeft geleid tot verpaupering. Dat is logisch. Ga jij je bedrijf opnieuw schilderen als de toekomst ongewis is? Die duidelijkheid is er nu wel, en je ziet bij ondernemers ook veel bereidwilligheid om de schouders er onder te zetten om hun pand op te knappen.”

De afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over DOT. Toen het gebouw in 2014 de deuren opende was duidelijk dat het er tijdelijk zou staan. Echter is DOT zo’n succes dat men het wil behouden. Woensdag worden er in de gemeenteraad twee moties behandeld. Eén van de moties richt zich op het doen van een onderzoek naar verplaatsing. De andere motie gaat over behoud op de huidige plek. Die laatste optie kan ook op steun rekenen van veel inwoners. Een petitie, die opgezet is door buurtbewoners, is inmiddels ruim 8.500 keer getekend.