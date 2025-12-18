Be Quick 1887 tegen FC Meppel in volgende ronde noordelijke districtsbeker

sport
Eersteklasser Be Quick 1887 speelt voor een plek bij de laatste acht in de noordelijke districtsbeker thuis tegen tweedeklasser FC Meppel.
Be Quick is de laatste vertegenwoordiger in het toernooi uit de stad en provincie Groningen. Het duel staat gepland op zaterdag 21 februari om 17.00 uur. De clubs die de laatste vier weten te bereiken spelen volgend seizoen in de ‘grote’ KNVB beker met daarin de kans om een profclub te treffen.
De complete loting:
Be Quick 1887 – FC Meppel
Alcides – Heerenveense Boys
d’ Olde Veste ’54 – Sneek Wit Zwart
Flevo Boys – FC Surhuisterveen
Broekster Boys – SVBO
SC Joure – LAC Frisia 1883
HZVV – ONS Sneek
Buitenpost – vv Heerenveen