Be Quick 1887 tegen FC Meppel in volgende ronde noordelijke districtsbeker

Foto Andor Heij. Robbin van Kooten scoort voor Be Quick tegen LTC.

Eersteklasser Be Quick 1887 speelt voor een plek bij de laatste acht in de noordelijke districtsbeker thuis tegen tweedeklasser FC Meppel.

Be Quick is de laatste vertegenwoordiger in het toernooi uit de stad en provincie Groningen. Het duel staat gepland op zaterdag 21 februari om 17.00 uur. De clubs die de laatste vier weten te bereiken spelen volgend seizoen in de ‘grote’ KNVB beker met daarin de kans om een profclub te treffen.

De complete loting:

Be Quick 1887 – FC Meppel

Alcides – Heerenveense Boys

d’ Olde Veste ’54 – Sneek Wit Zwart

Flevo Boys – FC Surhuisterveen

Broekster Boys – SVBO

SC Joure – LAC Frisia 1883

HZVV – ONS Sneek

Buitenpost – vv Heerenveen