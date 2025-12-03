Be Quick 1887 en trainer Marco Sanders na dit seizoen uit elkaar

Foto Andor Heij. technische staf Be Quick 1887 met in het midden trainer Marco Sanders

Be Quick 1887 en hoofdtrainer Marco Sanders gaan na dit seizoen na twee jaar uit elkaar.

Sanders was voordat hij hoofdtrainer werd ook al tien jaar betrokken bij de jeugd van Be Quick, als trainer en hoofd jeugdopleiding. Het bestuur van Be Quick zegt dat er een verschil van mening is over het beleid in de toekomst. De diverse gesprekken daarover bleken onoverbrugbaar.

Sanders werd in 2024 trainer van de eerste selectie van Be Quick, nadat de club gedegradeerd was uit de vierde divisie. Be Quick deed in de eerste klasse lang mee om het verloren terrein terug te winnen, maar werd uiteindelijk vierde. Momenteel staat Be Quick tweede in 1H achter Velocitas 1897.