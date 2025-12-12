Baxbier verhuist naar EMG-silo in Stadshavens

Foto via Stadshavens

Brouwerij Baxbier wil zich vestigen in de oude EMG-silo aan het Eemskanaal. De gemeente Groningen is van plan het gebouw voor tien jaar aan de brouwerij te verhuren. Als alle plannen doorgaan, kan Baxbier over ongeveer een jaar verhuizen.

Om plaats te maken voor de nieuwbouw van Stadshavens verdwijnt het bedrijven- en industrieterrein langs het Eemskanaal. Maar de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen blijven staan. De gemeenteraad moet nog instemmen met de renovatie van het oude pand, maar wethouder Rik van Niejenhuis is nu al positief over de plannen van Baxbier: “Baxbier past uitstekend bij Stadshavens en wordt wat ons betreft de eerste ontmoetingsplek in de nieuwe wijk.”

Het EMG-gebouw, gebouwd in 1933 met een silo uit 1960, werd vroeger gebruikt voor de opslag van granen en peulvruchten. Na het faillissement van de EMG in 1995 kwam het pand later in handen van de gemeente. In het pand werden vervolgens met regelmaat kleine festivals en muziekevenementen georganiseerd. Onder meer ondernemer Chris Garrit had het pand enige jaren in bruikleen, voor zijn vertrek naar het Suikerterrein om EM2 op te richten.

Baxbier is nu gevestigd aan de Friesestraatweg, waar de brouwerij sinds 2016 een terras aan het Reitdiep heeft. Het proeflokaal daar blijft voorlopig open. Pas wanneer het gebouw gesloopt moet worden voor nieuwe plannen langs het Reitdiep, verhuist Baxbier volledig naar de EMG. Voordat Baxbier de nieuwe huurder wordt van het pand, moet er onder meer een nieuw dak op het pand. Ook moet het water- en winddicht worden gemaakt en moet er asbest worden verwijderd.

Maar Kasper Hiddema van Baxbier ziet de verhuizing naar het EMG-gebouw nu al helemaal zitten: “Baxbier hoort bij Groningen. We willen daarom ook graag onze brouwerij binnen de stadsgrenzen voortzetten. Het iconische EMG-gebouw met terras aan het water is voor ons een unieke kans om de komende tien jaar volop te blijven brouwen, innoveren en onze rol als dé Groningse bierbrouwer verder te versterken”

De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen voor de opknapbeurt voor het EMG-gebouw. Dat gebeurt naar verwachting begin volgend jaar.