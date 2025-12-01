‘Band Ede’: Groningse artiesten en RTV Noord in actie voor kinderen in armoede

Tientallen bekende artiesten zijn, samen met RTV Noord, een speciale muziekactie gestart voor stichting Lutje Geluk. Met een nieuwe versie van het lied Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal begint de regionale omroep grote inzamelactie voor kinderen in Groningen die opgroeien in armoede.

De groep artiesten heet Band Ede en bestaat uit 39 zangers en andere muzikanten, met daarbij bekende Groningers als Wia Buze, Lucas & Gea, Arnold Veeman en Burdy.

Met de actie willen ze zoveel mogelijk geld ophalen voor Lutje Geluk, een stichting die zich inzet voor gezinnen met weinig geld. De stichting gaat het geld uit de inzameling gebruiken om kinderen uit deze gezinnen met kerst een cadeau te bezorgen.

De actie loopt tot en met kerstavond (24 december). Dan wordt bij Winterstad bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald en een cheque overhandigd aan Lutje Geluk.

Tot die tijd kunnen mensen ook zelf meedoen met de actie. Inwoners, verenigingen en bedrijven mogen een eigen actie organiseren om geld in te zamelen. Acties kunnen worden aangemeld via de speciale actiepagina op de website van RTV Noord.