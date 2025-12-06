Automobilist crasht op keien Turfsingel, bestuurder slaat op de vlucht

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De bestuurder van een personenauto is in de nacht van vrijdag op zaterdag na een ongeluk op de Turfsingel te voet gevlucht. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de persoon, maar deze werd niet aangetroffen. Dat meldt 112groningen.nl.

Rond 04.30 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een verkeersongeluk op de Turfsingel, nabij de kruising met de Nieuwe Ebbingestraat. Ter plaatse bleek een personenauto op twee keien te zijn beland, waarbij het voertuig zwaar beschadigd raakte. De bestuurder was direct na de crash rennend vandoor gegaan.

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Agenten hebben in de nabije omgeving gezocht naar de bestuurder.

Een bergingsbedrijf heeft de personenauto weggesleept. De politie doet nader onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk en de identiteit van de gevluchte bestuurder.