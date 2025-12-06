Automobilist belandt in greppel in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdag aan het einde van de ochtend is aan de Emmalaan in Haren een automobilist in een greppel beland. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 11.20 uur. Bij het verlaten van de rotonde met de Vondellaan ging het door nog onduidelijke oorzaak mis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte van de weg waarbij de personenauto uiteindelijk op de zijkant terechtkwam in een parallel gelegen greppel. De inzittende kon op eigen kracht uit het voertuig komen en raakte niet gewond.

Een bergingsbedrijf heeft de auto, die bij het ongeluk beschadigd raakte, weggesleept. De politie doet onderzoek naar de toedracht.