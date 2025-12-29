Auto raakt van de weg en komt tot stilstand in tuin Kerkstraat

Foto ter illustratie (foto: Rick ten Cate)

Een automobilist is maandagavond rond 19.15 uur van de weg geraakt op de Kerkstraat tussen Hoogkerk en Gravenburg. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, reed door en tuin en kwam vervolgens tot stilstand tegen een geparkeerde auto op een oprit. De auto raakte hierbij beschadigd en moet worden weggetakeld. De bestuurder is behandeld door het ambulancepersoneel. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem of haar gaat.

De politie is een onderzoek gestart naar het ongeval.