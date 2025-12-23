Artiesten maken muziek met alleen Nederlandse apparatuur in pop-up studio tijdens ESNS

Foto via Beeld & Geluid

Tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) komt Studio RE:VIVE uit Amsterdam tijdelijk naar Groningen. In een pop-up studio in het Prins Claus Conservatorium experimenteren drie artiesten vier dagen lang met uitsluitend Nederlandse instrumenten en studioapparatuur. Bezoekers kunnen het maakproces live volgen.

In deze pop-up studio werken artiesten Lyckle de Jong, Kim David Bots en Mitchel van Dinther, ook bekend als Jameszoo, samen aan nieuwe muziek. De artiesten gebruiken vier dagen lang alleen instrumenten en studioapparatuur die in Nederland zijn gemaakt. Het doel is om vaste werkwijzen los te laten en nieuwe manieren van muziek maken te ontdekken.

Bezoekers kunnen het creatieve proces van dichtbij meemaken. De studio is open voor delegates en festivalbezoekers op donderdag 15 en vrijdag 16 januari van 17.00 tot 18.00 uur.

De uitkomsten van het experiment worden gepresenteerd op zaterdag 17 januari tijdens een panel. De pop-up studio is een samenwerking tussen Beeld & Geluid en ESNS.