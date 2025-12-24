Ook prijzen voor regionale muziekpers en noordelijke ‘Broedplaats van het Jaar’ tijdens ESNS

Foto via ESNS

Tijdens Eursonic Noorderslag worden voor het eerst prijzen uitgereikt voor noordelijke popjournalistiek en aan de beste muzikale ‘broedplaats’ van het noorden.

De twee prijzen vormen nieuwe categoriën naast de vijf bestaande publieksprijzen (Groot Festival van het Jaar, Klein Festival van het Jaar, Podium van het Jaar, Artiest van het Jaar en Talent van het Jaar).

De Pop Media Prijs NOORD komt naast de bestaande Pop Media Prijs, die al jarenlang landelijk wordt uitgereikt. De nieuwe persprijs is uitsluitend bedoeld voor popjournalisten en muziekmedia uit Groningen, Friesland en Drenthe.Kandidaten zijn individuen, media of initiatieven die publiceren over popmuziek: boeken, radio, televisie, online media, documentaires, film of fotografie. De prijs wordt toegekend voor het gehele oeuvre van een maker of medium. Daarbij kijkt de jury ook naar het afgelopen jaar en naar de focus op Noord-Nederland.

ESNS stelt, net als voor de Pop Media Award, een longlist samen van genomineerde popjournalisten. Het publiek kan hier vervolgens op stemmen. Deze stemmen worden meegenomen bij het samenstellen van een shortlist door de jury. Stemmen voor de Pop Media Prijs NOORD kan tot en met 2 januari 2026.

Voor de ‘Broedplaats’ van het Jaar’ is een drietal genomineerden geselecteerd: de Moshpit of Creation (Groningen), The Bake Shop (Drenthe) en Hit The North. Stemmen op de beste broedplaats kan via deze link. Stemmen voor de publieksprijzen van Popgala NOORD kan tot en met 2 januari 2026.12 januari, 12.00 uur

De uitreiking van beide prijzen vindt plaats tijdens Popgala NOORD in het Grand Theatre op 13 januari.