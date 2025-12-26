Annie Tak, de ‘Moeder van de Oosterparkwijk’, op 90-jarige leeftijd overleden

Foto: Marc Knip voor De Wijk De Wereld

Op eerste kerstdag is Annie Tak op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagavond. Tak zette zich decennialang in voor de belangen en leefbaarheid van de Oosterparkwijk, de wijk die ze nooit wilde verlaten.

Annie Tak werd geboren in 1935 in Stad en groeide op in het Oosterpark. Na haar schooltijd werkte ze als naaister in een modezaak waar ze overhemden op maat maakte. Na haar huwelijk werd ze vrijwilliger op de kleuter- en lagere school van haar twee zoons. Ook was ze actief bij de speeltuinvereniging in de buurt.

Rond 1974 werd Annie Tak lid van een bewonerscommissie die zich inzette voor de renovatie van de wijk. Ze was onder meer penningmeester, secretaris en van 1998 tot eind 2004 voorzitter. Naast verbeteringen aan de woningvoorraad in ‘Plan Oost’ (de oude naam voor de Oosterparkwijk) zette ze zich ook in als voorvechter van de wijk in het algemeen, onder meer tijdens de de oudejaarsrellen van 1997. Ook werkte ze jarenlang mee aan de wijkkrant, die ze soms volledig zelf samenstelde en verspreidde.

In 2004 stopte Annie Tak met haar vrijwilligerswerk vanwege een oogziekte. In datzelfde jaar werd ze benoemd tot ereburger van de stad. Haar naam werd verbonden aan het Annie Tak Fonds, bedoeld voor kleinschalige bewonersinitiatieven in de wijk. Hoewel dat fonds ter ziele ging, blijft het Annie Tak Belevingsveld in de Oosterparkwijk naar haar vernoemd.