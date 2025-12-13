Amateurvoetbal: Zege Helpman, winnend HFC’15 langer met trainer door

Foto Andor Heij. Helpman - The Knickerbockers

In het lagere amateurvoetbal was er zaterdag een inhaalronde waarbij slechts een beperkt aantal Groninger clubs in actie kwam. In de derde klasse won Helpman en verloor VV Groningen. Een klasse lager was er ruime winst voor HFC’15.

Helpman won in 3R met 3-0 bij DVC Appingedam. Jan van Essen scoorde voor rust twee keer. Lars Veenboer tekende voor de 3-0 eindstand. Helpman steeg naar de negende plaats en gaat met 13 punten uit 11 wedstrijden de winterstop in.

VV Groningen blijft met 4 punten laatste. VVG verloor met 3-0 bij Loppersum.

In 4E is HFC ’15 vijfde na de 5-2 zege in Zeerijp tegen De Fivel. De Hoogekerkers maakten bekend dat trainer Harry Zwiers nog een jaar blijft. Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking.