Amateurvoetbal: Remise GVAV tegen koploper, Gorecht verliest topper, Groen Geel verspeelt punten

Foto: Martijn Minnema. Groen Geel - Veendam 1894

GVAV pakte zaterdag in de tweede klasse J een punt tegen de koploper, Gorecht verloor de topper. In 3R verspeelde Groen Geel twee punten en verloor VV Groningen opnieuw met grote cijfers.

Rode lantaarndrager GVAV Rapiditas voegde een puntje aan het totaal toe. Koploper Achilles 1894 werd op sportpark Kardinge knap op 0-0 gehouden. GVAV blijft laatste met 4 punten uit 10 wedstrijden. Het was de laatste wedstrijd voor de winterstop. GVAV speelt volgende week nog wel voor de districtsbeker in Damwoude tegen Broekster Boys.

Gorecht verloor in Meppel de topper in 2J van Alcides met 3-2. Gorecht kwam via Robin Zuidema op voorsprong, maar zag de nummer twee daarna uitlopen naar 3-1. Bob Poorta maakte er nog 3-2 van. Berend Rondhuis van Gorecht kreeg twee keer geel en dus rood. Gorecht zakte van de derde naar de vijfde plek met 18 uit 10.

Derde klasse

Koploper Groen Geel verspeelde thuis tegen Veendam 1894 twee punten: 1-1. Groen Geel was voor rust beter en kreeg drie behoorlijke mogelijkheden. In de blessuretijd van de eerste helft was Luke Millar wel trefzeker. Na rust leek Groen Geel het wel te geloven, ondanks een grote kans voor Michael de Leeuw. Winston de Jonge maakte er een kwartier voor tijd 1-1 van. Groen Geel zette toen nog even aan, maar de beste kans was voor Veendam. Groen Geel heeft 29 punten uit 11 wedstrijden en zag door de remise Wildervank naderen tot op twee punten.

The Knickerbockers haakt voorlopig af in de titelstrijd. TKB verloor met 3-1 bij DVC Appingedam. Hessel van Amerongen scoorde voor de studenten. De achterstand van TKB op Groen Geel is opgelopen naar negen punten.

Omlandia is achtste in 3R. In Ten Boer werd met 3-3 gelijkgespeeld tegen Hoogezand. Omlandia heeft 14 uit 11.

VV Groningen kreeg opnieuw een half dozijn treffers om de oren. Be Quick (zaterdag) was met 6-0 te sterk. Willem Lanjouw en Kay Dollenkamp scoorden ieder twee keer voor Be Quick. Be Quick is negende met 13 uit 11 en VVG veertiende en laatste met 4 uit 10.

Helpman speelde bij Corenos met 2-2 gelijk. Via Tim van Dorp en Jan van Essen kwam Helpman twee keer voor, maar kon die voorsprong niet vasthouden. Helpman staat elfde met 10 uit 10.

Voor Helpman en VVG staat er nog één wedstrijd te wachten voor de winterstop. Helpman gaat op bezoek bij Appingedam en VVG bij Loppersum. Groen Geel speelt dinsdag om 20.30 thuis tegen vierde divisionist Flevo Boys voor de noordelijke districtsbeker.

Lagere klassen

Lycurgus is het in 4E helemaal kwijt na het winnen van de eerste periode. Bij Holwierde werd met 3-0 verloren. Lycurgus is nog wel tweede met 20 uit 11, maar zag onder meer Lewenborg in punten gelijk komen.

FC Lewenborg speelde met 3-3 gelijk tegen HFC’15. De Hoogkerkers kwamen door twee doelpunten van Davey Jay op 0-2. Brian de Witt en Thomas Bosscher zorgden voor de 2-2. Rick van Lent zette HFC in de slotfase weer op voorsprong, maar Mitchell van Kalsbeek bezorgde Lewenborg alsnog een punt. HFC staat zesde met 16 uit 10.

Opvallend was de grote overwinning van Oosterparkers. In Noordwolde werd de plaastelijke hekkensluiter met 9-0 afgedroogd. Oosterparkers is achtste.

Mamio is zevende. Na drie winstpartijen op rij ging Mamio in Zeerijp onderuit tegen De Fivel: 2-1.