Alternatief tracé nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel Vierverlaten–Meerstad gepresenteerd

Het ontwerp van het tracé tussen Vierverlaten en Meerstad.

De gemeenten Groningen en Het Hogeland hebben het voorkeursalternatief vastgesteld voor een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel tussen Vierverlaten (bij Hoogkerk) en Meerstad-Noord. Netbeheerder TenneT wil met de kabel de stroomvoorziening rond de stad versterken.

Het gekozen voorkeursalternatief loopt grotendeels ondergronds via de noordzijde van de stad en gedeeltelijk door de gemeente Het Hogeland. Het tracé heeft volgens de analyse de minste milieu-impact, veroorzaakt minimale hinder en sluit goed aan bij de voorkeuren uit de omgeving.

Het ontwerp lag afgelopen zomer ter inzage. Daarbij werden er 23 zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het tracé. Om de aanleg mogelijk te maken, legt de gemeente nu een ontwerpwijziging van het omgevingsplan zes weken ter inzage: van 11 december 2025 tot en met 21 januari 2026.

Informatie staat op ruimtelijkeplannen.nl met de volgende plancode: NL.IMRO.0014.TAM01ViervMeers-ow01 en op de website van de gemeente Groningen.

Er worden ook informatieavonden georganiseerd. Deze zijn op: