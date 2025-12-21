Alle dagen wappert er een andere vlag bij dit huis in Selwerd: ‘Elke vlag heeft een verhaal’

Foto via Sunny Selwerd

In de Acacialaan in Selwerd wappert bijna elke dag een andere vlag aan een hoge vlaggenmast. De mast staat bij het huis van Maarten, die inmiddels zo’n 170 vlaggen verzamelde uit de hele wereld.

Maarten hangt de vlaggen uit op feest- en herdenkingsdagen van landen, maar ook van provincies, steden en dorpen. Zo laat hij zien wat er die dag ergens wordt gevierd.

Dat valt op in de buurt en zorgt vaak voor leuke reacties. Voorbijgangers blijven regelmatig staan om te kijken welke vlag er hangt. Dat leidt vaak tot een praatje, vertelt Maarten op de website van Sunny Selwerd: “Elke vlag heeft een verhaal en ik vind het leuk om er over te vertellen. Mensen willen weten wat er nu weer voor vreemde vlag hangt. Of ze zijn benieuwd waarom een vlag nou juist vandaag uithangt, of wat er wordt gevierd. Het leukst vind ik dat mensen de vlag van hun land van herkomst herkennen en daar blij van worden.”

Wat volgens Maarten nog ontbreekt, is een wijkvlag: “Inmiddels heeft bijna alles een vlag. Alle landen, de Europese Unie, Nederland, de provincies, alle gemeentes, evenals de meeste steden en steeds meer dorpen. Maar geen enkele wijk van de stad heeft er een. Het zou leuke zijn als Selwerd daar de eerste mee is!”