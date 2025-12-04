Aksel Cijntje (31) helpt mensen met beperking op Curaçao aan sportmogelijkheden

Sportmogelijkheden creëren voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat is de missie van de 31-jarige Stadjer Aksel Cijntje. Aankomende zaterdag vertrekt Aksel vanuit Groningen naar Curaçao om daar handbikes, rolstoelen en andere hulpmiddelen te doneren aan mee om de toegankelijkheid en participatie van mensen in een rolstoel op het eiland te verbeteren.

Het initiatief is ontstaan na Cijntje’s nominatie voor Student van het Jaar vorig jaar. “Het was altijd mijn droom om mezelf in te zetten voor mensen in een rolstoel op Curaçao,” vertelt hij. Met steun van het Alfa-college en diverse donateurs heeft hij inmiddels acht handbikes, drie rolstoelen en een halve container vol hulpmiddelen verzameld die naar het eiland worden verscheept.

Op Curaçao worden de handbikes overhandigd aan de Curaçaose atletiekvereniging The Eagles, een lokale sportclub voor jongeren. Daarnaast worden hulpmiddelen, zoals rolstoelen en statafels, beschikbaar gesteld aan de bredere bevolking. “Op het eiland worden mensen met een beperking nog vaak weggestopt in tehuizen. Sport kan helpen tegen eenzaamheid en isolatie, en het geeft mensen de kans om mee te doen aan de maatschappij”, zegt Cijntje.

Naast het uitdelen van de materialen staan er ook educatieve bezoeken op het programma. Cijntje en zijn team gaan scholen en gevangenissen bezoeken om te praten over toegankelijkheid, opleiding en positieve levenskeuzes. Bovendien zal hij clinics geven aan de jongeren om hen te leren omgaan met de handbikes en veilig te sporten.

Cijntje, die zelf ervaring heeft met handbiken en onlangs een operatie aan zijn handen heeft ondergaan, hoopt met deze actie een duurzame verandering teweeg te brengen. Zijn ultieme doel is een wielerbaan op Curaçao waar zowel valide als invalide mensen veilig kunnen trainen. “Het is een klein zaadje dat hopelijk groot zal groeien,” aldus Cijntje.

Voor mensen die hulpmiddelen willen doneren of het project financieel willen steunen, kan contact worden opgenomen via het Alfa-college.