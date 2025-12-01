Ajax vergoedt toegangskaarten supporters na gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen (update)

Foto: Rudolphous - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70423375

Ajax gaat van supporters die zondag in de Johan Cruijff ArenA waren de toegangskaarten compenseren. De wedstrijd tegen FC Groningen werd al na zes minuten stilgelegd door grote hoeveelheden vuurwerk vanaf de tribune. Volgens Ajax-directeur Menno Geelen is de thuisclub door de actie niet verantwoord geweest richting de aanwezige fans.

FC Groningen laat maandagmiddag weten teleurgesteld te zijn over het verloop van het uitduel met Ajax, maar is tegelijk trots op hoe de FC-supporters zijn omgegaan met de situatie: “Voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd hebben de FC-supporters zich correct – als echte supporters van de club – gedragen en voor een uitstekende en positieve voetbalsfeer gezorgd.”

Ajax heeft aan FC Groningen laten weten de toegangskaart te compenseren voor de 1.200 supporters, die zondagavond in het gastenvak in Amsterdam zaten. Als het geld binnen is, gaat FC Groningen het aankoopbedrag voor het toegangsbewijs van zondag zo snel mogelijk overmaken aan de betreffende supporters.

Ajax laat maandagochtend weten dat er zoveel vuurwerk het stadion in kom komen, doordat een groep mensen zonder kaartje via een geforceerde nooduitgang naar binnen wist te komen. Deze groep had veel vuurwerk bij zich. Ajax onderzoekt wie hierbij betrokken waren en hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Het restant van de wedstrijd wordt dinsdag om 14.30 uur uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek in een lege Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Bas Nijhuis leidt ook het vervolg van het duel.