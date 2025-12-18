Ahold laat twee huizen in Haren al tientallen jaren lang verkrotten

Twee panden aan de Kerkstraat in Haren worden al jarenlang niet meer onderhouden. Ze zijn eigendom van Ahold Europe Real Estate Construction uit Zaandam. Haren de Krant deed onderzoek naar de panden en zette uiteen hoe het zover heeft kunnen komen.

De panden werden in de jaren ’50 aangekocht door Ahold, met als doel ze te slopen voor de uitbreiding van de Albert Heijn die naast de panden is gevestigd. Dit werd destijds tegengehouden door de gemeente Haren, omdat men vreesde dat de straat te veel het karakter van een winkelstraat zou krijgen.

In 1997 was Ahold opnieuw van plan de huizen te slopen, ditmaal om een parkeerdek te bouwen met plaats voor zestig auto’s. Wederom werd er geen sloopvergunning verleend door de gemeente en besloot Ahold niets meer aan de panden te doen. Het gevolg is duidelijk zichtbaar, de huizen zijn inmiddels onbewoonbaar en worden door Hein Bloemink van Haren de Krant omschreven als “de rotte kiezen van Haren”.

Ietje Jacobs-Setz is gemeenteraadslid en woonachtig in Haren. Ook voor haar zijn de huizen een doorn in het oog. “Hier moet wat mij betreft een einde aan komen. Als je de huidige staat van de huizen ziet, kan ik me ook goed voorstellen dat er parkeerplekken van worden gemaakt.”

Het volledige verhaal, waarin wordt uitgelegd hoe de huizen in hun huidige staat zijn terechtgekomen, is te lezen op de website van Haren de Krant.