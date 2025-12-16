Afgebroken RAD-barak naar Marum? Wijkraad en CDA willen historisch gebouw terug in Hoogkerk

Het CDA in Groningen komt komende woensdag op voor de wijkraad Hoogkerk en vraagt het gemeentebestuur om de in 2021 afgebroken RAD-barak terug te plaatsen in het dorp.

De barak, oorspronkelijk gebouwd voor de Reichsarbeitsdienst (RAD) en later gebruikt door de Hervormde Gemeente Hoogkerk aan het Hoendiep, werd in 2021 gedemonteerd en ligt sindsdien in een gemeentelijke opslag. Deze zomer deed de gemeente nog een oproep om de afgebroken barak over te nemen, om te voorkomen dat het gedemonteerde gebouw definitief zou worden gesloopt.

Nu is er concrete interesse van buiten de stad: de stichting Trimunt uit Marum, die de vervallen Duitse bunkers bij de ‘Radarstelling Löwe’ in het buurtschap beheert, wil de barak mogelijk overnemen. Als die overname doorgaat, verdwijnt de barak definitief uit Groningen en Hoogkerk.

De wijkraad van Hoogkerk deed deze week daarom opnieuw een oproep aan het college om de barak alsnog terug te plaatsen. De CDA-fractie vindt dat ook en springt komende woensdag op de bres voor het behoud van de barak voor onze gemeente. “Het CDA ziet een uitgelezen kans om op unieke wijze vorm te geven aan het maritieme, industriële en oorlogsverleden van Hoogkerk”, aldus CDA-raadslid Izaäk van Jaarsveld. “De RAD-barak kan, in combinatie met de Historische Haven Hoogkerk aan het Hoendiep, van grote toegevoegde waarde zijn.”