Aardbeving met kracht van 2.0 op schaal van Richter bij Woudbloem

Bij Woudbloem is dinsdagmiddag kort na het middaguur een aardbeving geregistreerd. Volgens het KNMI gaat het om een beving met een kracht van 2.0 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats op een diepte van drie kilometer. Volgens het KNMI gaat het, zoals vrijwel altijd het geval is, om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De beving bij Woudbloem is de tweede en de sterkste van deze maand. Vorige maand vond de krachtigste beving in een aantal jaren plaats bij Zeerijp, met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Een naschok een paar uur later bij hetzelfde dorp had een magnitude van 2.1.