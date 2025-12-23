Aantal gevonden dode duiven in Stad neemt toe, ‘pseudovogelpest’ geconstateerd

In Groningen is bij een stadsduif Newcastle Disease, ookwel bekend als ‘pseudovogelpest’ vastgesteld. Volgens het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) werd het virus gevonden, nadat er sinds augustus veel zieke en dode duiven worden gemeld bij het onderzoekscentrum.

Volgens het DWHC zijn sinds eind augustus meerdere duiven uit Stad opgehaald voor volledig pathologisch onderzoek. Bij één van deze duiven is Newcastle Disease vastgesteld. Newcastle Disease is een meldingsplichtige ziekte voor pluimvee en wordt daarom ook gemeld bij de NVWA, omdat de ziekte ook pluimvee kan besmetten.

Na de hausse aan meldingen komen er volgens het DWHC ontvangt nu ook meldingen binnen uit andere delen van Nederland over duiven met dezelfde symptomen.: bol zitten, op de zij of rug liggen, met de kop ver naar achteren hangen of ronddraaien. De dieren zijn daarnaast erg passief en reageren soms niet wanneer er mensen in de buurt komen.

Duiven zijn de natuurlijke gastheren van Newcastle Disease. Uitwerpselen en speeksel dragen die ziekte over. Deze vloeistoffen kunnen nog weken daarna andere dieren besmetten. De ziekte is meldingsplichtig bij de NVWA, omdat ook pluimvee de ziekte kan krijgen. Ook mensen kunnen de ziekte krijgen, maar hebben meestal alleen oogonsteking en milde grieperigheid van het virus.

Wie denkt een dode duif te hebben gevonden, kan deze aanmelden bij de DWHC via deze pagina. Daarbij is het devies: raak het dier niet aan om verdere besmetting te voorkomen.