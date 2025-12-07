Aanpak van dorpscentrum Haren: groener met duidelijker shared space

Foto: Kevin van der Laan

Het dorpscentrum van Haren gaat in 2027 op de schop. Dan gaat de gemeente werken aan een aantrekkelijker winkelrondje met een heringerichte Rijksstraatweg met meer groen.

De Rijksstraatweg in het centrum van het dorp was één van de eerste shared space-gebieden van Nederland. “En je ziet dat er in de loop van de tijd best wat aanpassingen zijn gedaan”, zegt projectleider Stadsontwikkeling Noor Wit van de gemeente zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Doordat er veel verharding is, zie je niet altijd wie waar op de weg hoort en dat is weliswaar iets wat de gedachte achter shared space is, maar in het centrum van Haren zitten wel wat onduidelijke dingen die we aan willen pakken.”

Het meest in het oog springend zal de heringerichte Rijksstraatweg zijn, vooral bedoeld om het hard rijden en wildparkeren in het centrum aan te pakken. “Groen gebruiken we daarbij als sturend element. “De Rijksstraatweg is een vrij rechte weg die het verkeer uitnodigt om door te rijden. We gaan daarom een soort van subtiele slinger in de weg aanbrengen. Met het groen verwachten we dat de snelheid omlaag gaat. Bij de kruisingen gaan we klinkers in plaats van asfalt gebruiken om duidelijk te maken aan de automobilist waar deze kruisingen zijn en op moet worden gelet.”

Voor het project is een Haagse subsidie van 1,3 miljoen euro verleend, zo werd afgelopen week duidelijk. Dat geld is niet alleen bedoeld voor de Rijksstraatweg. De bouw van woningen en verhuizing van Aldi van de Jachtlaan naar het Haderaplein hoort hier bijvoorbeeld ook bij. “Verder heeft de voormalige gemeente Haren in haar centrumvisie al genoemd de Brinkhorst aan te willen pakken met groene vakken en zitplekken”, aldus Wit. “Ook gaan we vlakbij de kerk een speelplek maken waar kinderen kunnen spelen terwijl hun ouders aan het winkelen zijn.”

De herinrichting van de openbare ruimte zal los van de nieuwbouw aan het Haderaplein worden uitgevoerd, in 2027.

Luister het gesprek uit Haren Doet met Noor Wit terug: