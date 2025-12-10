Aandeel vrouwelijke hoogleraren eindelijk boven 30 procent bij RUG

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Het is de Rijksuniversiteit Groningen gelukt om het percentage vrouwelijke hoogleraren tot boven de dertig procent te krijgen. Daarmee haalt de universiteit haar eigen doelstelling met een klein eindsprintje en zorgt ook voor een klein sprongetje op de landelijke ranglijst.

Uit de jaarlijkse Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) blijkt dat de RUG het afgelopen jaar de grens van 30 procent vrouwen in het hooglerarenbestand heeft doorbroken, waardoor de universiteit nu 31,6% vrouwelijke hoogleraren heeft. Ook liet de RUG in vergelijking met de andere universiteiten de grootste groei zien. “Een mooi tussentijds resultaat en aanmoediging om ons te blijven inzetten voor een nog diverser en inclusiever academisch klimaat”, schrijft de RUG zelf over het resultaat.

Ook het UMCG (onderdeel van de RUG) deed het vorig jaar goed. Daar steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren het sterkst van alle UMC’s, tot 35,1 procent. Wel blijft het percentage vrouwelijke afdelingshoofden achter met 21,4 procent. Daarmee staat het UMCG landelijk op de tweede plaats.

Ook landelijk steeg het aantal vrouwelijke hoogleraren tot boven de dertig procent en daarmee zijn de doelstellingen van zowel het LNVH en de RUG gehaald. Vorig jaar bestond nog de vrees dat dat niet zou lukken door een jaar met bijzonder trage groei. De RUG telde vorig jaar slechts 27,6 procent vrouwelijke hoogleraren.

Mannen vertrekken, vrouwen nemen plek in

De RUG stijgt dankzij de groei een paar plekken op de landelijke ranglijst. Met 31,6 procent vrouwelijke hoogleraren staat de universiteit nu op de zesde plaats van de veertien Nederlandse universiteiten. De stijging komt vooral doordat er het afgelopen jaar meer vrouwelijke hoogleraren zijn bijgekomen en het aantal mannelijke hoogleraren licht daalde. Ook bij promovendi, universitair docenten (UD) en in veel andere functies heeft de RUG nu een bovengemiddeld aandeel vrouwen.

‘Glazen plafond’ soms nog nog intact

Ondanks de goede prestaties blijft de RUG op sommige vlakken wel een zorgenkindje, stelt het LNVH. Het percentage vrouwelijke universitair hoofddocenten aan de RUG daalde licht. Vooral binnen de rechtenfaculteit blijft de RUG achter: daar heeft de universiteit samen met Tilburg het laagste aandeel vrouwelijke universitair hoofddocenten en een van de laagste percentages vrouwelijke universitair docenten. Daarnaast is de RUG gedaald op de zogenaamde ‘glazenplafond-index’, die laat zien hoe makkelijk of moeilijk vrouwen binnen de universiteit kunnen doorgroeien.

40 procent vrouw in 2030

De universiteiten hebben afgesproken dat in 2025 een derde van de hoogleraren vrouw moet zijn. De RUG mikt zelf op 33 procent. Op basis van de huidige groei lijkt de universiteit dat doel te kunnen halen. Als de stijging doorzet, komt de RUG volgend jaar uit op bijna 34 procent. Voor 2030 is de nieuwe doelstelling 40 procent vrouwelijke hoogleraren.