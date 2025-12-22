Aaierbalchips, rode bieten en Groningse mosterd: dit is het ‘Broodje Grunn’

Foto via BBENG

Aaierbalchips, rode bieten en Groningse mosterd. Dat zit er op het ‘Broodje Grunn’. Het eigen streekbroodje met ingrediënten van Groningse bodem moet straks op de menukaart staan bij horeca, cateraars en instellingen in de provincie.

Al sinds september denken ontwikkelbedrijf BBENG en studenten van de Hanze en Noorderpoort na over wat er op het eigen streekbroodje moet komen. Na een ‘bakathon’ in de bakkerij van Noorderpoort koos een vakjury twee mogelijk winnende broodjes uit, waar tijdens WinterWelVaart van geproefd kon worden.

Ook mocht het publiek van WinterWelVaart stemmen. Uiteindelijk viel de keuze op de creatie van ‘Team 2 Biet’. Feline Blokzijl, Ryana Grootbleumink, Thijn Lubbers en Benjamin van den Boogaard maakten écht Gronings Broodje met échte Groningse ingrediënten: Aaierbalchips, rode bieten en Groningse mosterd.

Nu het broodje er is, gaan BBENG, Noorderpoort en de gemeente op zoek naar horecazaken die het broodje op de menukaart willen zetten. Wil je dat? Meer informatie vind je hier.