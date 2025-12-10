Campus Community Fund overtreft verwachtingen

Foto: CCF

Het Campus Community Fund (CCF) viert deze week zijn vijfjarig bestaan. Het CCF heeft in die periode 550 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd.

Daarmee zijn de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Met het bedrag van 550 miljoen euro aan investeringen in bedrijven, faciliteiten en infrastructuur is een stevig fundament gelegd voor verdere groei. Het CCF wil de komende vijf jaar de focus verbreden naar de campussen in de regio en investeringen verhogen richting de 750 miljoen euro.

Het CCF ondersteunt de groei van campussen in Noord-Nederland door initiatiefnemers, projecten en financiers samen te brengen. Het doel: innovatie versnellen, ondernemerschap stimuleren en bijdragen aan een sterke, toekomstbestendige regionale economie.

Het CCF werd in 2020 opgericht door Campus Groningen, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NV NOM), Rijksuniversiteit Groningen, Hanze, het UMCG en Rabobank. Het doel was om vóór eind 2025 zo’n 500 miljoen euro aan investeringen mogelijk te maken. “Die ambitie is ruimschoots gehaald,” zegt Hans Biemans, voorzitter van het CCF: “Ideeën worden pas werkelijkheid wanneer er passende financiering is. En onze samenwerking heeft geleverd.”

Van het totaalbedrag is 140 miljoen euro geïnvesteerd in vastgoed en infrastructuur, 150 miljoen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en services, en 260 miljoen in bedrijven en ondernemerschap, waaronder BioBTX, QDI Systems en SusPhos. Met deze investeringen dragen de campussen in toenemende mate bij aan innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke oplossingen.