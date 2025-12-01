1H: Overwinningen Velocitas en Be Quick, pak slaag voor Oranje Nassau en GRC Groningen

Foto Andor Heij. Velocitas 1897

Velocitas won zaterdag en gaat als koploper in de eerste klasse H de winterstop in. Ook achtervolger Be Quick pakte een zege. Oranje Nassau en GRC Groningen leden een forse nederlaag.

Winsum – Velocitas 1897 1-3

Velocitas kwam al na drie minuten op voorsprong na een verdedigingsfout van Winsum. Tim Sanders pakte het verlate Sinterklaas cadeau uit. Twee minuten later was het alweer 1-1 door een afstandsschot van Menno Mulder. In de 34e minuut scoorde Wilko van der Kooi rechtstreeks vanuit een hoekschop: 1-2. Roald van Geffen maakte er nog voor rust 1-3 van. Na de pauze waren de eerste kansen voor Velocitas. Daarna drong Winsum flink aan, maar de defensie van Velocitas bleef overeind.

FC Surhuisterveen – Be Quick 1887 1-2

Na een betwiste handsbal bij Be Quick kwam Surhuisterveen vanaf de stip op 1-0. Albert Nijboer pakte het presentje na 29 minuten uit. In de 41e minuut kwamen de Groningers langszij. Na een voorzet van Roelof Reusken scoorde Robbin van Kooten. In de slotfase van de tweede helft besliste Van Kooten het duel op aangeven van Pim Veltink.

Oranje Nassau – LAC Frisia 1883 0-4

Oranje Nassau is in de gevarenzone terecht gekomen in 1H door de 4-0 thuisnederlaag tegen LAC Frisia 1883. ON had weinig in te brengen en stond bij rust met 2-0 achter door doelpunten van Quinten Lamsma en Boyd Dijkstra. Ook na rust wist ON weinig gevaar te stichten en in de slotfase schoot Tarik Bourakba het kwartet vol voor de ploeg uit Leeuwarden.

Buitenpost – GRC Groningen 6-0

Buitenpost bleek een paar maatjes te groot voor GRC. Na 8 minuten scoorde Rik Weening na een doorgekopte corner. Peter Postma kopte vlak voor de pauze de 2-0 binnen. Weening zorgde na 48 minuten voor de 3-0. Gerbrand Waaksma en Joran Olijve tilden de stand naar 5-0. GRC kreeg in die periode ook een goede mogelijkheid, maar Jered Faleye tekende vanuit een strafschop voor de 6-0 eindstand.

Velocitas is koploper in 1H met 28 punten uit 11 wedstrijden. Be Quick staat tweede en heeft er zeven minder dan Velocitas. ON is tiende met 13 uit 11, GRC is laatste met 1 uit 11. Het waren de laatste wedstrijden voor de winterstop.

Beker

Be Quick speelt dinsdag thuis nog voor de districtsbeker tegen Corenos en ON zaterdag bij Sneek Wit Zwart. Voor LAC Frisia – Velocitas is nog geen datum.