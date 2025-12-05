18.000 krabbels voor veilige oversteek bij nieuwe Gerrit Krolbrug dinsdag aangeboden in Den Haag

Foto Andor Heij: Gerrit Krolbrug, hellingbanen

De Fietsersbond en het Platform Gerrit Krolbrug bieden dinsdag de petitie met 18.000 handtekeningen aan in Den Haag. Daarin vragen de organisaties aan de Tweede Kamer te zorgen voor een veilige oversteek tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Want zonder zo’n oplossing moeten duizenden mensen jarenlang omfietsen.

De huidige noodbrug wordt in 2027 weggehaald wanneer de bouw van de nieuwe brug begint. Minister Harbers heeft aangegeven dat hij geen geld heeft gereserveerd voor een tijdelijke, veilige oversteek. Daardoor dreigt een situatie waarin bewoners drie jaar lang zes kilometer moeten omrijden om het Van Starkenborghkanaal over te steken.

Elke dag maken ongeveer zestienduizend fietsers en vierduizend wandelaars gebruik van de oversteek. Het gaat dan om voetgangers, rolstoelgebruikers en mensen op een scootmobiel. Voor al deze groepen betekent omrijden extra tijd en extra hindernissen, stellen het Platform Gerrit Krolbrug en de Fietsersbond.

Ook waarschuwen de initiatiefnemers dat de omrijroutes zelf onveilig zijn. Sommige wegen zijn te smal of te druk om zoveel fietsers aan te kunnen. Andere routes lopen door een bedrijventerrein of langs plekken met weinig bebouwing en veel struiken. Deze worden als sociaal onveilig ervaren, vooral ’s avonds. Bewoners zijn bang dat ze hierdoor als het ware van de stad en voorzieningen worden afgesneden.

De Fietsersbond en het platform hopen dat de Kamer de minister alsnog dwingt om een veilige en directe oversteek te regelen voor de periode dat de nieuwe brug wordt gebouwd. De petitie, die wordt aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, heeft brede steun. Naast de zes bewonersorganisaties doen ook scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties mee.