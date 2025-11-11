Zwemvereniging Trivia teleurgesteld over ontbreken 50-meterbad in nieuw sportcentrum Kardinge

Zwemvereniging Trivia is teleurgesteld dat er geen 50-meterbad komt in het vernieuwde sportcentrum Kardinge. Het gemeentebestuur heeft besloten om in plaats daarvan twee 25-meterbaden te bouwen. Daarmee gaat de wens van de vereniging voor een groter wedstrijdbad niet in vervulling.

“Wij als Trivia hadden graag een 50-meterbad gezien,” vertelt Trivia-voorzitter Richard Meijer. “In plaats daarvan krijgen we straks een 25-meterbad met acht banen. In zo’n bad mogen we in ieder geval wel officiële KNZB-wedstrijden houden. Maar onze ervaring is dat een 50-meterbad meer multifunctioneel is. Je kan er een tussenwand in doen, waardoor het ook geschikt blijft voor recreatie of trainingen.”

De bouw van het vernieuwde sportcomplex staat gepland over vier tot vijf jaar. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar benodigde extra capaciteit als het gaat om zwemwater. Dat is zeker het geval, maar volgens de gemeente niet voor de wedstrijdsport. Recreatieve sporten krijgen daarom de voorkeur van het college.