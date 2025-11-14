Zware aardbeving in groot deel van provincie gevoeld

Foto via Groninger Bodem Beweging

In de nacht van donderdag op vrijdag is in een groot deel van de provincie Groningen een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter.

Het is één van de zwaarste aardbevingen ooit in Groningen. Er zijn nog maar twee schokken geweest die zwaarder zijn. Het epicentrum lag bij Zeerijp, maar de beving is ook in Groningen gevoeld. Later in de nacht volgde nog een naschok van van 2.0. Het is nog onduidelijk hoeveel schade er is.

“Het kabinet leeft mee met Groningen”, aldus demissionair minister president Schoof. “De schrik zit er goed in na de zware aardbeving van vannacht. Een bewijs van de impact die de gaswinning in de provincie nog altijd heeft. We blijven volop doorwerken aan de versterking, de schadeafhandeling en het economisch toekomstperspectief voor alle Groningers”.

“De zware aardbeving bij Zeerijp vannacht is opnieuw een harde klap voor Groningen”. Zegt verantwoordelijk staatssecretaris Eddy van Marrum. “Mijn gedachten zijn bij alle Groningers: veel sterkte. Ondanks het stoppen van de gaswinning in het Groningerveld komen bevingen helaas nog steeds voor”.

