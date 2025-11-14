Zorginstituut overweegt afslankmiddelen in basispakket

Het zorginstituut Nederland overweegt om afslankmedicatie, zoals bijvoorbeeld Ozempic, op te nemen in het basispakket. De Groningse voedingsdeskundige Sara van de Lustgraaf geeft aan dat middel in sommige gevallen zeker nuttig kan zijn.

Van de Lustgraaf ziet dat de middelen in sommige gevallen zeker nuttig kan zijn, maar benadrukt dat ze bedoeld zijn voor mensen met een te hoge BMI of obesitas gerelateerde gezondheidsproblemen.

Toch leeft bij veel mensen het idee dat je zo’n afslankmiddel ook kunt gebruiken als je slechts een paar kilo te zwaar bent. In de praktijk ligt dat toch anders, Sara van de Lustgraaf: “Je krijgt het niet zomaar en je gaat door een heel proces heen.”

Volgens het instituut blijft het voorschrijven van de medicatie alleen door strikte voorwaarden gebeuren.