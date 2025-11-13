Zorgfraude wordt harder aangepakt

De gemeente Groningen gaat de fraude in de zorg harder aanpakken.

Met een actieplan willen B&W zich richten op preventie, toezicht en handhaving. Zo moeten criminele zorgverleners Groningen overslaan. Er wordt gefraudeerd door sommige aanbieders van zorg. Ze declareren handelingen en voorzieningen die niet worden verleend. En ook wordt er met het persoonsgebonden budget gesjoemeld door te veel uren te declareren. En frauderende zorgaanbieders verkassen als ze betrapt zijn vaak naar een andere gemeente en beginnen daar dan opnieuw. De Bibob-toets, waarbij informatie wordt opgevraagd bij de belastingdienst, politie en justitie, is belangrijk en werkt ook preventief.

Het Openbaar ministerie schat in dat er landelijk voor 10 miljard euro in de zorg wordt gefraudeerd, de precieze cijfers voor Groningen zijn niet bekend. De gemeente wil onterecht betaald zorggeld terugvorderen en eventueel dwangsommen opleggen.