‘Zondag zon maar ook bewolking, komende dagen hogere temperaturen’

Foto: Ruben Feiken

De zon laat zich de komende dagen zo nu en dan zien. De temperatuur loopt in de nieuwe werkweek op waarbij het op dinsdag mogelijk 10 graden wordt.

Zondag begint wisselend bewolkt. Zo nu en dan laat de zon zich zien. In de middag neemt de bewolking toe, in de avond gevolgd door een aantal buitjes. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 6 of 7 graden. De nacht naar maandag verloopt wisselend bewolkt. Het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden. Op maandag is het in de ochtend wisselend bewolkt, waarbij de zon zich laat zien. In de middag neemt de bewolking toe. Bij een matige wind vanuit het zuiden wordt het dan 6 graden.

Op dinsdag overheerst de bewolking, en is er zo nu en dan een glimp van de zon mogelijk. Bij een matige wind uit zuidelijke richtingen kan de temperatuur dan oplopen naar zo’n 9 of 10 graden. Woensdag overheerst de bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting, later draaiend naar het zuidwesten, wordt het dan 6 graden.