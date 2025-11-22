‘Zondag kans op sneeuw, de komende dagen fris’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan fris verlopen, zonder dat het echt koud wordt. Vanaf maandag blijft de temperatuur voorlopig boven het vriespunt.

Zondag is het bewolkt. In de ochtend kan er wat neerslag vallen, mogelijk in de vorm van (natte) sneeuw. Aan het einde van de middag en begin van de avond trekt er een nieuwe neerslagzone over, waarbij er opnieuw de kans is op winterse neerslag. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 2 graden. In de nacht naar maandag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog, en bij heldere momenten kan de temperatuur onder het vriespunt terecht komen.

Maandag is het bewolkt. In de ochtend kan de zon zich even laten zien. In de avond is er de kans op een bui. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting wordt het 4 graden. Dinsdag begint de dag met de kans op mist. In de middag is het bewolkt, maar blijft het droog. In de avonduren kan er wel een bui vallen. De wind is zwak en komt uit noordelijke richting. Het wordt dan 5 graden.