‘Zondag grotendeels droog, komende dagen grijs’

Foto: Karin Engelkes-ten Hof

Fraai en zonnig herfstweer zit er voorlopig niet in. De komende dagen laten een grijs weerbeeld zien, waarbij het overwegend droog blijft.

Zondag verloopt bewolkt. In de ochtend is een bui mogelijk, in de middag kan de zon zo nu en dan doorbreken. In de avonduren is er opnieuw een bui mogelijk. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. Het wordt 11 of 12 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft het droog bij wisselende bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden. Maandag verloopt grijs. In de middag zijn er buitjes mogelijk. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan 12 of 13 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Het is bewolkt, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt nog steeds uit het zuidwesten. Het wordt 13 of 14 graden. Op woensdag kan het wellicht 15 graden worden en kan de zon zo nu en dan even tevoorschijn komen, al zullen de wolken ook dan overheersen.