‘Zondag droog maar waterkoud, komende dagen kans op winterse buien’

Foto: Johan Bosklopper

De maximumtemperatuur komt de komende dagen niet boven de 10 graden uit. Regelmatig zal het waterkoud aanvoelen.

In de vroege ochtend is er nog een bui mogelijk. Later in de ochtend wordt het droog, waarna de zon in de middag tevoorschijn kan komen. De wind komt uit het noordoosten, draait ’s middags naar het westen, en is zwak tot matig. Het wordt 6 of 7 graden. In de nacht naar maandag volgen er enkele buien. De minimumtemperatuur ligt dan rond de 5 graden. Op maandag overdag vallen er verspreid een aantal buitjes, maar de zon laat zich ook zien. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting wordt het ongeveer 7 graden.

Op dinsdag wordt het niet warmer dan 6 graden. Er is bewolking, maar de zon krijgt ook ruimte. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten.

Op woensdag draait de wind weer naar het noordoosten. Verspreid over de dag valt er regen. Bij temperaturen rond de 3 of 4 graden zijn (natte) winterse buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw, dan niet uitgesloten.