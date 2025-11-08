Zondag bewolkt bij 13 graden, in de loop van de week zachter.

Foto: Erick Bakker

De komende dagen is het veelal bewolkt met in de ochtend kans op mist. Later in de week loopt de temperatuur flink op.

Zondag verloopt grotendeels bewolkt, met eerst mogelijk mist. In de ochtend kan wat lichte regen vallen, maar later op de dag ontstaat ruimte voor opklaringen. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het ongeveer 13 graden. In de avond en nacht krijgen we opnieuw met mist te maken. De temperatuur daalt tot 6 graden.

Maandag begint waarschijnlijk nog mistig, maar later op de dag klaart het af en toe op en is mogelijk nog een glimp van de zon te zien. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond de 12 graden.

Dinsdag kan er er een bui vallen en daarna wordt het wat zachter, vanaf donderdag wellicht 16 graden.