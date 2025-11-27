ZINN uitgeroepen tot Koploper in Familiezorg

De Groninger zorgorganisatie ZINN is door het Actie Leer Netwerk en ZorgPlein Noord uitgeroepen tot Koploper in Familiezorg.

Deze organisaties stimuleren, in samenwerking met het Ministerie van VWS, met hun project ‘Koploper’ vernieuwing binnen de zorgsector. ZINN mag zich nu één van de voorlopers in Nederland noemen op het gebied van Familiezorg. Als erkenning voor dit initiatief ontving ZINN de eretitel ‘Koploper’.

ZINN werkt samen met bewoners en hun familie of naasten aan een persoonlijk zorgplan voor mensen die thuiszorg nodig hebben of gaan verhuizen naar een woonzorglocatie. Om deze manier van werken verder uit te dragen, ontwikkelde ZINN samen met de Hanzehogeschool scholing voor medewerkers. Zo leren zij hoe ze het gesprek met familie op een goede manier kunnen aangaan.