Zeven jaar cel geëist tegen Litouwer voor lange reeks inbraken: ‘Zelfs spaarpotjes voor kinderen leeggemaakt’

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zeven jaar geëist tegen een 33-jarige man uit Litouwen vanwege een lange reeks aan inbraken in de zomer van 2023. De man zou in heel Noord-Nederland actief zijn geweest: er werd ingebroken in zo’n twintig verschillende dorpen en steden, waaronder in Haren, Ten Post, Garmerwolde en Woltersum.

Het OM stelt dat de Litouwer in een tijdsbestek van minder dan een maand 29 keer heeft ingebroken in een woning en dat nog eens negen keer tevergeefs heeft geprobeerd. De Litouwer zou vooral uit zijn geweest op geld en (gouden) sieraden.

“Een triest dieptepunt is dat de verdachte in een enkele woning ook de spaarpotjes van kinderen leegmaakte”, stelt de officier van justitie. “ “Een huis is doorgaans ook de meest intieme en veilige plek van iemand. Als een wildvreemde daarin binnendringt, zorgt dat vaak voor een langdurig gevoel van onveiligheid. Dit wordt ook onderstreept door de verklaringen van de slachtoffers.”

De verdachte heeft een deel van de inbraken bekend en er een 15.000 euro aan te hebben verdiend. De 33-jarige man stelt in juli 2023 naar Nederland te zijn gekomen met inbreken als enige doet, met als uitvalsbasis een hotelkamer in Stad. Van daaruit verstuurde hij zijn buit in postpakketjes naar Litouwen.

De rechtbank doet op 9 december uitspraak tegen de Litouwer.