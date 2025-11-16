Zero-emissiezone: Student & Stad wil vrijstelling dierenambulance, wethouder gaat in gesprek

Foto: Dierenambulance Groningen

De gemeente gaat in gesprek met Dierenambulance Groningen om een oplossing te zoeken voor de zero-emissiezone in de binnenstad. Waar ambulances voor mensen een ontheffing hebben voor toegang tot de binnenstad, geldt die vrijstelling niet voor dierenambulances.

Student & Stad had aandacht gevraagd voor het onderwerp. “De gemeente streeft naar een gelijke relatie tussen mens en dier”, vertelt raadslid Olivier van Schagen. “Toch moeten dierenambulances vanaf volgend jaar een ontheffing van 25 euro aanvragen voor toegang tot zero-emissiezones. Andere vitale voertuigen, die voorzien zijn van een sirene, zoals een mensenambulance, hebben wel vrij toegang.”

Student & Stad stelt dat ook dierenambulances een vitale rol hebben en vindt het oneerlijk om de gebruikers van deze voertuigen wel een ontheffing te vragen. “De gemeente heeft de mogelijkheid om naast landelijke ontheffingen ook lokale uitzonderingen vast te stellen. Daarom stellen wij voor om een lokale ontheffing vast te stellen voor dierenambulances binnen de zero-emissiezone.” Het voorstel krijgt op voorhand steun van Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en D66.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer reageert duidelijk op het voorstel: “Wij staan achter de zero-emissiezone, daar hebben we afspraken over gemaakt met alle 29 gemeenten.” Hij bevestigt dat er lokaal uitzonderingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor marktkooplieden, maar dat de uitzondering niet geldt voor dierenambulances. “Op dit moment betaal je 25 euro voor toegang tot 2030. Dus het hoeft niet nog een keer betaald te worden. Desondanks zeg ik toe dat we in gesprek gaan met de Dierenambulance om te kijken waar precies het probleem ligt en hoe we dit op kunnen lossen.”

Verslaggever Johannes Rienks maakte afgelopen zomer een reportage over het onderwerp: