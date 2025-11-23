Zeges voor Forward, Stadspark en Groninger Boys; GRC blijft puntloos

Groninger Boys-Actief (Foto Martijn Minnema)

GRC verloor vanmiddag ook zijn achtste wedstrijd in 1H. Forward won in 2H bij de nummer twee en in de derde klasse boekten Stadspark en Groninger Boys beide een thuiszege.

Zware tijden voor GRC

GRC is na negen wedstrijden nog steeds puntloos in de eerste klasse H. De promovendus ging vanmiddag in Winschoten bij WVV met 3-0 de boot in. Bij rust keek GRC al tegen een 2-0 achterstand aan door treffers in de 10’ en 38’ minuut. Halverwege de tweede helft werd het 3-0.

Forward verrast GOMOS

In 2H boekte Forward een knappe zege. Uit bij nummer twee GOMOS werd met 1-3 gewonnen. Tim van den Brekel en Joep Roofthooft bezorgden de studenten voor rust een 0-2 voorsprong. Marnix Metus maakte er 0-3 van waarna GOMOS nog wat terug deed.

Forward staat vijfde met zes verliespunten meer dan koplopers Rolder Boys en VKW. De laatste komt volgende week op bezoek bij Forward.

Stadspark en Groninger Boys blijven meedoen in de titelstrijd in 3N.

Sc Stadspark won de topper tegen Nieuw Buinen (nr 4 tegen nr 3) met 5-2 en stijgt naar plek 3. De achterstand op koploper Sellingen is 3 punten, maar Sellingen heeft een wedstrijd minder gespeeld. Na een 2-2 ruststand ging Stadspark na rust er op en er over, 5-2. Winston Bendt scoorde twee keer, de overige treffers kwamen van Cedwin Tel, Patrick Albers en Joel Vels.

Groninger Boys won thuis met 3-1 van Actief en staat op plek vier met 1 punt minder dan Stadspark. Na tien minuten werd het 1-0, na goed voorwerk van Gilanni Bos schoot Luca Etzi raak. Groninger Boys stopte voor rust weinig energie meer in de wedstrijd waardoor Actief een veldoverwicht had waar het echter niks mee deed.

De tweede helft was een stuk leuker en begon met twee goeie kansen voor de gasten. Toch was het de thuisclub die scoorde, Jaeden Plassaer maakte er tien minuten na rust 2-0 van. Beslist was het daarmee zeker niet want er waren over en weer kansen. Kort nadat Actief al de paal had geraakt kwam het een kwartier voor tijd op 2-1. Uiteindelijk besliste Gilanni Bos het duel zes minuten voor tijd door een solo doeltreffend af te ronden, 3-1.

Vierde/vijfde klasse

Engelbert verloor in 4B thuis met 1-3 van koploper Westerwolde, Engelbert staat achtste.

In 5C werd Groen Geel tegen het nog foutloze Farmsum bij een 2-0 voorsprong voor Groen Geel vanwege de weersomstandigheden gestaakt. Groen Geel staat eerste met 15 uit 8, Farmsum heeft 12 uit 4.