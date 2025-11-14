Zaterdag grijs en miezerig, later in de week meer kans op zon en vorst

Foto: Joris van Tweel

Het blijft voorlopig fris. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het weekend grijs, nat en waterkoud.

“Zaterdagochtend trekt een front langzaam naar het zuiden weg,” legt Kamphuis uit. “Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur komt niet hoger uit dan 6 of 7 graden en door de matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4, voelt het ronduit waterkoud aan.”

Zondag iets droger, zon breekt soms door

“Zondag stroomt er wat drogere lucht onze regio binnen,” vervolgt Kamphuis. “Het blijft droog en vooral in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt opnieuw 6 tot 7 graden. In de nacht dalen de minima tot dichtbij het vriespunt.”

Na het weekend kans op winterse buien

Na het weekend draait de stroming naar noordwest en komen we in wisselvalliger weer terecht. “Er zijn zonnige momenten maar ook regelmatig een (winterse) bui,” zegt Kamphuis. “Overdag wordt het zo’n 7 graden en in de nachten neemt de kans op lichte (grond)vorst toe.”

Woensdag mogelijk kletsnat

Woensdag lijkt een uitgesproken natte dag te worden. “Een depressie vanuit Noord-Europa trekt dan over het land. Het wordt fris en waterkoud bij slechts 3 à 4 graden. Een paar natte sneeuwvlokken zijn zeker niet uitgesloten.”

Later in de week wordt het vaker droog en neemt de kans op nachtvorst verder toe. De zon krijgt dan ook wat meer ruimte. Neem voor meer weersverwachtingen een kijkje op onze weerpagina.