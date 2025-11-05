Zachte novemberdagen in het verschiet met af en toe zon en kans op mist

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Na een bewolkte start van de week laat de zon zich steeds vaker zien. Het blijft overwegend droog en voor de tijd van het jaar opvallend zacht, met temperaturen rond 14 tot 16 graden. Alleen in de nachten kan het afkoelen en lokaal mistig worden.

Donderdag begint de dag zonnig. Later wisselen wolken en zon elkaar af. De temperatuur loopt op tot 14 à 16 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden.

Vrijdag blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 13 tot 14 graden. In de nacht kan nevel of mist ontstaan.

Ook in het weekend blijft het rustige herfstweer aanhouden. Zaterdag en zondag zijn er perioden met bewolking en af en toe zon. Het wordt 13 of 14 graden en in de avonden en nachten is opnieuw kans op nevel en mist.

Op de langere termijn blijft het nog even zacht, maar vanaf dinsdag neemt de kans op regen toe en wordt het overdag wat koeler, rond 10 graden.