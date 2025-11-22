Zaalvoetbal: Ruime nederlagen Futsal Groningen en Drs. Vijfje

Amin Ouhida neem de corner waaruit de 1-0 valt - Foto: Wouter van der Maden

Futsal Groningen heeft vrijdagavond bij Tigers Roermond met 5-2 verloren. De vrouwen van Drs. Vijfje gingen ruim onderuit tegen FC Marlene.

Futsal Groningen werd in de openingsfase compleet overrompeld door de koploper, met daarin de nodige internationals, en keek vlot tegen een 3-0 achterstand aan. Groningen kwam daarna wat beter in het spel en Yska Last zorgde voor de 3-1, wat ook de ruststand was.

Groningen kon het na de pauze eerst goed bijbenen, maar toen werd Tigers opnieuw de betere ploeg en liep uit naar 5-1. Het slotakkoord was echter voor Futsal Groningen: 5-2. Luciano Matulessy was de doelpuntenmaker.

Futsal Groningen zakte naar de vierde plek in de eredivisie met 19 punten uit 10 wedstrijden.

Vrouwen

Drs. Vijfje verloor thuis de topper van FC Marlene. Het werd maar liefst 4-0 voor de ploeg uit Heerhugowaard. Door de nederlaag zakte Vijfje naar de derde plaats in de eredivisie met 15 punten uit 8 wedstrijden, achter OS Lusitanos en FC Marlene.