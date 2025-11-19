Woningprijzen stijgen het hardst in Groningen: zowel stad als provincie landelijk aan kop

De woningprijzen in Groningen stijgen sneller dan in welke provincie of grote stad dan ook in Nederland. Zowel de provincie als de gemeente Groningen staan bovenaan in het nieuwste kwartaalonderzoek van vastgoeddata-bedrjf Calcasa.

In de provincie Groningen steeg de gemiddelde waarde van alle koopwoningen in het derde kwartaal met 10,9 procent, in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat is de hoogste procentuele stijging van alle provincies. Zo stegen de prijzen in Noord-Holland met slechts 4,1 procent en Fryslân met maar 6,8 procent.

Op gemeentelijk niveau staat Groningen op plek drie in de provincie (Midden-Groningen 11,4 procent, Het Hogeland 11,2 procent), maar bovenaan het lijstje met de vijftien grootste gemeenten van Nederland. In de stad steeg de gemiddelde woningwaarde het afgelopen jaar met 11,1 procent. Ter vergelijking: op plek twee staat Tilburg met een stijging van 10,3 procent en Apeldoorn krijgt plek drie met 9,3 procent hogere woningwaarde. Amsterdam staat onderaan de lijst met slechts 1,9 procent stijging.

De gemiddelde woningwaarde van eengezinswoningen in de provincie Groningen ligt rond 424.000 euro. Appartementen zijn gemiddeld 358.000 euro waard. De hoogste waarde voor eengezinswoningen in Nederland ligt in Utrecht (778.000), voor appartementen wordt in Noord-Holland (590.000 euro) het meest betaald.