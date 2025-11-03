Vanaf nu één centrale website voor sociale huurwoningen

Foto via Groningen Huurt

Vanaf maandag kunnen woningzoekenden in Stad en Ommeland terecht op één plek voor sociale huurwoningen. Op groningenhuurt.nl staat het woningaanbod van alle corporaties in de provincie Groningen.

Wie een woning in de provincie zoekt, hoeft zich voortaan maar één keer in te schrijven. Daarna kan overal in de provincie worden gezocht naar beschikbare woningen. Het systeem werkt via het landelijke platform DAK van WoningNet.

Alle mensen die al stonden ingeschreven bij een van de afzonderlijke corporaties zijn automatisch overgezet naar Groningen Huurt. Hun inschrijftijd blijft behouden. Deze week ontvangen zij een welkomstmail.

De nieuwe website is een gezamenlijk initiatief van de Groningse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Aan Groningen Huurt doen elf corporaties mee, waaronder Lefier, Nijestee, De Huismeesters, Acantus, Woonborg en Wierden en Borgen.

Volgens regiocoördinator Henk van Dijken is het doel van Groningen Huurt vooral overzicht: “We zijn trots dat we dit met de inzet van iedereen voor elkaar hebben gekregen. Het doel was om het zoeken van een huis in de hele provincie gemakkelijker en overzichtelijker te maken. Dat hebben we bereikt.”

